ФК «Уфа» проиграл «Краснодару» в 20 туре Российской Премьер-Лиги

«Уфа» на выезде проиграла «Краснодару» в 20 туре РПЛ. Матч закончился со счетом 0-2.







Первый тайм уфимская команда провела довольно неплохо. «Быки» не смогли нанести ни одного удара по воротам соперника, в то время как клуб из башкирской столицы угрожал голкиперу «Краснодара» пять раз. Правда, в створ удалось попасть только однажды.

Фото: ФК «Уфа»