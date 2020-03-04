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В Уфе проходят Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту

Добавлено: 04.03.20
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Рубрика: Спорт
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В Уфе проходят Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Уфе проводятся Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту «Кубок МЧС России», «Кубок Центрального совета ВДПО» и «Кубок ФПСС России».

За чемпионский титул соревнуются более 300 участников из 33 субъектов Российской Федерации. Состязания проводятся в двух крытых спортивных манежах: в МБУ «Управление пожарной охраны города Уфы» проходят этапы категорий юношей и девушек, а в 22-м пожарно-спасательном отряде ГПС ФПС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан – мужчины и женщины.

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На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, начальник Главного управления МЧС России по РБ, генерал-майор внутренней службы Марат Латыпов, председатель Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Рустем Газизов, председатель БРО ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» Радик Гарданов.

Также в ходе церемонии открытия за огромный вклад в развитие пожарно-спасательного спорта Почетной грамотой Администрации Уфы награжден тренер юношеской сборной команды по пожарно-спасательному спорту Владимир Смирнов, а Благодарственным письмом Администрации Уфы за спортивные заслуги награждена рекордсменка республики Даяна Нафикова.

Перед началом соревнований в физкультурно-оздоровительном комплексе МБУ УПО города Уфы состоялось открытие музея спорта, которому МЧС России, Правительство Республики Башкортостан и Администрация Уфы подарили экспозиции.

В первый соревновательный день юноши и девушки преодолевали этап 100-метровой полосы с препятствиями, а категория мужчин и женщин – подъем по штурмовой лестнице. Каждому участнику предоставляются две попытки для возможности выхода в финал, и затем – побороться за призовые места.

Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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