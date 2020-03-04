В Уфе проходят Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту
В Уфе проводятся Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту «Кубок МЧС России», «Кубок Центрального совета ВДПО» и «Кубок ФПСС России».
За чемпионский титул соревнуются более 300 участников из 33 субъектов Российской Федерации. Состязания проводятся в двух крытых спортивных манежах: в МБУ «Управление пожарной охраны города Уфы» проходят этапы категорий юношей и девушек, а в 22-м пожарно-спасательном отряде ГПС ФПС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан – мужчины и женщины.
Также в ходе церемонии открытия за огромный вклад в развитие пожарно-спасательного спорта Почетной грамотой Администрации Уфы награжден тренер юношеской сборной команды по пожарно-спасательному спорту Владимир Смирнов, а Благодарственным письмом Администрации Уфы за спортивные заслуги награждена рекордсменка республики Даяна Нафикова.
Перед началом соревнований в физкультурно-оздоровительном комплексе МБУ УПО города Уфы состоялось открытие музея спорта, которому МЧС России, Правительство Республики Башкортостан и Администрация Уфы подарили экспозиции.
В первый соревновательный день юноши и девушки преодолевали этап 100-метровой полосы с препятствиями, а категория мужчин и женщин – подъем по штурмовой лестнице. Каждому участнику предоставляются две попытки для возможности выхода в финал, и затем – побороться за призовые места.