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В Уфе построят центр гребного слалома

Добавлено: 04.03.20
Просмотров: 24
Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Уфе построят центр гребного слалома

В Уфе построят центр гребного слалома. Новое спортивное сооружение подстроят в ближайшие пять лет. Об этом на итоговой коллегии Министерства молодежной политики и спорта РБ 4 марта рассказал руководитель ведомства Руслан Хабибов.

Как рассказал чиновник, Буквально вчера появилась оценка сметной стоимости Центра гребного слалома. Проект одобрен и будет построен в ближайшие годы в Инорсе. Впервые о необходимости такого спортсооружения заговорили вмарте 2018 года.

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Руслан Хабибов также отметил, что в Башкирии выросла член сборной РФ по этому виду спорта Алсу Миназова, который пришлось переехать в другой регион из-за отсутствия тренировочной базы. Сейчас спортсмена выступает в параллельном зачете и за Башкирию. Она значится в списках потенциальных участников из республики на летнюю Олимпиаду-2020.

Отметим, что в этом году в РБ возводится 11 спортсооружений, 5 находятся на стадии реконструкции.

Источник: ufa.aif.ru
Фото: ivanovo.sm-news.ru
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