В Уфе построят центр гребного слалома. Новое спортивное сооружение подстроят в ближайшие пять лет. Об этом на итоговой коллегии Министерства молодежной политики и спорта РБ 4 марта рассказал руководитель ведомства Руслан Хабибов.







Как рассказал чиновник, Буквально вчера появилась оценка сметной стоимости Центра гребного слалома. Проект одобрен и будет построен в ближайшие годы в Инорсе. Впервые о необходимости такого спортсооружения заговорили вмарте 2018 года.

Фото: ivanovo.sm-news.ru

Руслан Хабибов также отметил, что в Башкирии выросла член сборной РФ по этому виду спорта Алсу Миназова, который пришлось переехать в другой регион из-за отсутствия тренировочной базы. Сейчас спортсмена выступает в параллельном зачете и за Башкирию. Она значится в списках потенциальных участников из республики на летнюю Олимпиаду-2020.Отметим, что в этом году в РБ возводится 11 спортсооружений, 5 находятся на стадии реконструкции.