«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 6:3

Уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче серии плей-офф против омского «Авангарда» устроил сопернику форменный разгром — 6:3.







Но начиналась игра непросто для уфимских хоккеистов. Уже на второй минуте «Авангард» вышел вперед, благодаря голу Сергея Шумакова с ближней дистанции. В концовке первого периода гости удвоили свое преимущество — Алексей Емелин кистевым броском отправил шайбу в ворота Метсолы.

Фото: ХК "Салават Юлаев"