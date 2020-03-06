«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 6:3

Уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче серии плей-офф против омского «Авангарда» устроил сопернику форменный разгром — 6:3.
Но начиналась игра непросто для уфимских хоккеистов. Уже на второй минуте «Авангард» вышел вперед, благодаря голу Сергея Шумакова с ближней дистанции. В концовке первого периода гости удвоили свое преимущество — Алексей Емелин кистевым броском отправил шайбу в ворота Метсолы.
Сократить отставание в счете удалось на 5-ой минуте второго периода — Александр Бурмистров получил пас от Кугрышева и с кистей пробил в ближний угол. Через 4 минуты счет стал равным — гости ошиблись в зоне «юлаевцев» и пропустили контратаку. Жарков отпасовал на левый фланг Хохрякову, который послал шайбу мимо вратаря «Авангарда».
На первой минуте третьего периода подопечные Цулыгина вышли вперед. Филип Ларсен скинул шайбу на синюю линию, откуда Сакари Маннинен в одно касание мощным броском отправил снаряд под перекладину ворот.
На 47-ой минуте Теему Хартикайнен завершил голевым броском затяжную атаку «Салавата Юлаева». Уже через две минуты финский нападающий оформил дубль — вошел в зону и с фланга бросил по центру, небольшой рикошет помог шайбе попасть в сетку.
В концовке гости смогли отыграть одну шайбу — гол на счету Брэндона Макмиллана. Но на последней минуте «юлаевцы» установили окончательный счет благодаря броску Владимира Жаркова.