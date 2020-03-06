Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 6:3

«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 6:3

Добавлено: 06.03.20
Просмотров: 0
Рубрика: Спорт
Комментарии (0)
«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 6:3

Уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче серии плей-офф против омского «Авангарда» устроил сопернику форменный разгром — 6:3.

Но начиналась игра непросто для уфимских хоккеистов. Уже на второй минуте «Авангард» вышел вперед, благодаря голу Сергея Шумакова с ближней дистанции. В концовке первого периода гости удвоили свое преимущество — Алексей Емелин кистевым броском отправил шайбу в ворота Метсолы.

В Уфе построят центр гребного слалома

Читайте также:

В Уфе построят центр гребного слалома
Сократить отставание в счете удалось на 5-ой минуте второго периода — Александр Бурмистров получил пас от Кугрышева и с кистей пробил в ближний угол. Через 4 минуты счет стал равным — гости ошиблись в зоне «юлаевцев» и пропустили контратаку. Жарков отпасовал на левый фланг Хохрякову, который послал шайбу мимо вратаря «Авангарда».

На первой минуте третьего периода подопечные Цулыгина вышли вперед. Филип Ларсен скинул шайбу на синюю линию, откуда Сакари Маннинен в одно касание мощным броском отправил снаряд под перекладину ворот.

На 47-ой минуте Теему Хартикайнен завершил голевым броском затяжную атаку «Салавата Юлаева». Уже через две минуты финский нападающий оформил дубль — вошел в зону и с фланга бросил по центру, небольшой рикошет помог шайбе попасть в сетку.

В концовке гости смогли отыграть одну шайбу — гол на счету Брэндона Макмиллана. Но на последней минуте «юлаевцы» установили окончательный счет благодаря броску Владимира Жаркова.

Источник: news102.ru
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в плей-офф Восточной конференции
Спорт
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в плей-офф Восточной конференции
«Салават Юлаев» обыграл магнитогорский «Металлург»
Спорт
«Салават Юлаев» обыграл магнитогорский «Металлург»
ХК "Салават Юлаев" одержал победу над "Куньлунем" со счетом 2:0
Спорт
ХК "Салават Юлаев" одержал победу над "Куньлунем" со счетом 2:0
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:2
Спорт
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:2
24 ноября «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу»: кубок «зеленого дерби» уезжает в Казань
Спорт
24 ноября «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу»: кубок «зеленого дерби» уезжает в Казань
Первое поражение "Салавата Юлаева"в выездном турне
Спорт
Первое поражение "Салавата Юлаева"в выездном турне
«Салават Юлаев» проиграл «Спартаку» 3:4
Спорт
«Салават Юлаев» проиграл «Спартаку» 3:4
Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл минское «Динамо» 1:3
Спорт
Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл минское «Динамо» 1:3
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: