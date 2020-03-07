В Башкирии планируют вдвое увеличить количество занимающихся боксом

Власти Башкирии планируют в ближайшие несколько лет вдвое увеличить количество занимающихся боксом школьников. На данный момент в регионе этим видом спорта занимаются порядка 3,5 тыс. учащихся, сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров в субботу.







"Сегодня почти 3,5 тыс. ребят занимаются боксом в республике, но на наш взгляд - это мало, мы планируем это количество удвоить за несколько лет. Для этого надо популяризировать бокс в республике, все муниципалитеты должны быть охвачены, и везде должны быть названия. Задача максимум - чтобы в каждой школе была секция бокса", - сообщил Назаров.