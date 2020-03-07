В Уфе открылась спортшкола по боксу имени Николая Валуева

7 марта в Центре спортивной подготовки РБ состоялось торжественное открытие государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу Республики Башкортостан имени Николая Валуева».







Почетными гостями мероприятия стали профессиональный боксер, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, глава Администрации ГО г. Уфа Ульфат Мустафин.

– Этот зал выпустит из своих стен много чемпионов, которыми будет гордиться вся страна и Республика Башкортостан. Уверен, что ринг поможет вам, спортсменам, уверенно стоять на ногах, будь то спорт или любая другая стезя, которую вы для себя выберете, – отметил Николай Валуев в своем приветственном слове.

Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Отметим, что в новом зале будут проходить спортивную подготовку 180 человек под руководством 4 тренеров. Всего же в спортивной школе им. Николая Валуева будут тренироваться 714 спортсменов под руководством 26 тренеров.Сегодня же день в Центре спортивной подготовки прошел открытый республиканский турнир «День бокса», в котором приняли участие спортсмены от 10 до 40 лет из Башкортостана и Оренбургской области.Победителям и призерам соревнований вручили медали, грамоты и призы.