В Уфе хотят построить Центр волейбола
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В Калининском районе Уфы планируется строительство нового центра волейбола. Об этом объявили на «Стройчасе» в правительстве республики.
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Строительство центра планируется начать в 2020 году, а объект должен быть готов уже к 2022 году.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: Башинформ
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