В Уфе хотят построить Центр волейбола

В Калининском районе Уфы планируется строительство нового центра волейбола. Об этом объявили на «Стройчасе» в правительстве республики.





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Фото: Башинформ

Отмечается, что спортивное учреждение будет вмещать в себя зал с трибунами на 5 тысяч зрителей, тренировочные площадки, фитнес-клубы, гостиница и зоны торговли.Строительство центра планируется начать в 2020 году, а объект должен быть готов уже к 2022 году.