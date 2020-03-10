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В Уфе хотят построить Центр волейбола

Добавлено: 10.03.20
Просмотров: 54
Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Уфе хотят построить Центр волейбола

В Калининском районе Уфы планируется строительство нового центра волейбола. Об этом объявили на «Стройчасе» в правительстве республики. 

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Отмечается, что спортивное учреждение будет вмещать в себя зал с трибунами на 5 тысяч зрителей, тренировочные площадки, фитнес-клубы, гостиница и зоны торговли.

Строительство центра планируется начать в 2020 году, а объект должен быть готов уже к 2022 году.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Башинформ
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