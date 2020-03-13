ФК «Уфа» отменил презентацию новичков команды из-за коронавируса
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Футбольный клуб «Уфа» на четверг, 19 марта, запланировал презентацию новичков команды.
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«Уфе» отказали представители ТЦ из-за запрета на массовые мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Источник: Пресс-служба ФК «Уфа»
Фото: Пресс-служба ФК «Уфа»
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