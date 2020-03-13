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ФК «Уфа» отменил презентацию новичков команды из-за коронавируса

Добавлено: 13.03.20
Просмотров: 26
Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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ФК «Уфа» отменил презентацию новичков команды из-за коронавируса

Футбольный клуб «Уфа» на четверг, 19 марта, запланировал презентацию новичков команды.

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Остон Урунов и Гамид Агаларов должны были пообщаться, раздать автографы и сделать селфи с болельщиками башкирского коллектива в одном из торговых центров города. Однако мероприятие отменилось.

«Уфе» отказали представители ТЦ из-за запрета на массовые мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Источник: Пресс-служба ФК «Уфа»
Фото: Пресс-служба ФК «Уфа»
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