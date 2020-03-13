ФК «Уфа» отменил презентацию новичков команды из-за коронавируса

Футбольный клуб «Уфа» на четверг, 19 марта, запланировал презентацию новичков команды.



Источник: Пресс-служба ФК «Уфа»

Фото: Пресс-служба ФК «Уфа»

Остон Урунов и Гамид Агаларов должны были пообщаться, раздать автографы и сделать селфи с болельщиками башкирского коллектива в одном из торговых центров города. Однако мероприятие отменилось.«Уфе» отказали представители ТЦ из-за запрета на массовые мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.