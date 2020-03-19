Нападающий ХК «Салават Юлаев» Линус Умарк поспешно покинул Башкирию из-за коронавируса
Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Линус Умарк покинул Башкирию и вернулся в Швецию. В интервью шведскому изданию Expressen спортсмен твердо заявил, что не собирается возвращаться в Россию, если матчи КХЛ возобновят после 10 апреля. Напомним, что решение приостановить игры еще не окончательное и может поменяться в любой момент.
По словам Умарка, он и его несколько иностранных сотоварищей в последний момент решились на это. Руководство клуба заранее просило всех легионеров, что называется, «оставаться на местах». Они беспокоятся, что границы между странами могут закрыться, а хоккеисты не успеют вернуться до начала матча. Однако, как заявил Умарк, он не вернется, даже если будет принято решение доигрывать сезон.Салавата Юлаева»:
Нападающий также поделился своими дальнейшими планами. Он намерен больше проводить время с родными, а о профессиональном будущем он пока не думает.