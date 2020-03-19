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Нападающий ХК «Салават Юлаев» Линус Умарк поспешно покинул Башкирию из-за коронавируса

Добавлено: 19.03.20
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Рубрика: Спорт
Теги: коронавирус в башкирии
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Нападающий ХК «Салават Юлаев» Линус Умарк поспешно покинул Башкирию из-за коронавируса

Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Линус Умарк покинул Башкирию и вернулся в Швецию. В интервью шведскому изданию Expressen спортсмен твердо заявил, что не собирается возвращаться в Россию, если матчи КХЛ возобновят после 10 апреля. Напомним, что решение приостановить игры еще не окончательное и может поменяться в любой момент.



По словам Умарка, он и его несколько иностранных сотоварищей в последний момент решились на это. Руководство клуба заранее просило всех легионеров, что называется, «оставаться на местах». Они беспокоятся, что границы между странами могут закрыться, а хоккеисты не успеют вернуться до начала матча. Однако, как заявил Умарк, он не вернется, даже если будет принято решение доигрывать сезон.

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Линус Умарк, хоккеист «Салавата Юлаева»:
«Мы улетели из России в самый последний момент. И я не вернусь. Сегодня вылететь в Швецию было бы уже невозможно. Мы вместе с финскими игроками «Салавата» — Метсолой, Манниненом и Хартикайненом наметили планы по отъезду из России. Платил ли я за всех? Нет, мы разделили расходы. Даже если после 10 апреля в КХЛ продолжат сезон, я не вернусь. Я не знаю, как там они всё решат. Всё время то назад, то вперёд — совершенно разные сообщения. Все слышали, что страны закрывают границы и всем хотелось уехать домой. В такие времена хочется быть вместе со своей семьёй».


Нападающий также поделился своими дальнейшими планами. Он намерен больше проводить время с родными, а о профессиональном будущем он пока не думает.

«Что будет дальше? Буду проводить время с семьёй. Если же вы имеете в виду моё хоккейное будущее, то… Посмотрим. Сейчас я об этом не слишком много думаю. Возвращение в «Лулео»? Вряд ли. Вероятно, я уеду куда-то за границу», - сказал он. 

Источник: bash.news
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