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Линус Умарк ушел из «Салавата Юлаева», заявив о завершении спортивной карьеры

Добавлено: 26.03.20
Просмотров: 109
Рубрика: Спорт
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Линус Умарк ушел из «Салавата Юлаева», заявив о завершении спортивной карьеры

Форвард ХК «Салават Юлаев» Линус Умарк сообщил о завершении спортивной карьеры в России. Об этом он написал в своих социальных сетях.



Шведский волшебник признался, что рад был играть пять лет за уфимский клуб. Он отметил, что с первых дней столица Башкирии и ее жители встретили его и семью с распростертыми объятиями. Также Линус Умарк написал, что Уфа – то место, где провели первые годы жизни его двое детей. Кроме того, хоккеист поблагодарил напарников за поддержку – Максима Майорова, Захара Арзамасцева и Теему Хартикайнена. Болельщики за ночь написали тысячу комментариев со словами благодарности. Волшебник продолжит карьеру в Швейцарии.

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— Спасибо, легенда, твое имя навсегда останется в наших зеленых сердцах, — написали болельщики.
— Пожалуйста, останься еще на 1 сезон.
— Спасибо, волшебник!
— Спасибо тебе, Линус. Ты сделал многое для «Салавата Юлаева». Мы всегда будем помнить тебя.
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Источник: proural.info
Фото: ohtapress.ru
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