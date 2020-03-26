Линус Умарк ушел из «Салавата Юлаева», заявив о завершении спортивной карьеры

Форвард ХК «Салават Юлаев» Линус Умарк сообщил о завершении спортивной карьеры в России. Об этом он написал в своих социальных сетях.







Шведский волшебник признался, что рад был играть пять лет за уфимский клуб. Он отметил, что с первых дней столица Башкирии и ее жители встретили его и семью с распростертыми объятиями. Также Линус Умарк написал, что Уфа – то место, где провели первые годы жизни его двое детей. Кроме того, хоккеист поблагодарил напарников за поддержку – Максима Майорова, Захара Арзамасцева и Теему Хартикайнена. Болельщики за ночь написали тысячу комментариев со словами благодарности. Волшебник продолжит карьеру в Швейцарии.

— Спасибо, легенда, твое имя навсегда останется в наших зеленых сердцах, — написали болельщики.

— Пожалуйста, останься еще на 1 сезон.

— Спасибо, волшебник!

— Спасибо тебе, Линус. Ты сделал многое для «Салавата Юлаева». Мы всегда будем помнить тебя.

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Фото: ohtapress.ru