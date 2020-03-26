Джефф Монсон собирается переезжать в Уфу и заняться тренерской деятельностью

Сегодня, 26 марта, известный спортсмен, депутат Красногорского горсовета Джефф Монсон встретился с главой Башкирии Радием Хабировым и рассказал о своих планах переехать в Уфу.







Радий Хабиров отметил, что опыт и энергия атлета, безусловно, принесут пользу региону. В частности, в республике строится Центр спортивной борьбы, в котором он может стать тренером и наставником

«Все в жизни повторяется. Три года назад, когда я был главой Красногорска, уговорил Джеффа осесть и работать в городе… Делал это сознательно, потому что Джефф Монсон — выдающийся спортсмен и просто хороший, добрый, искренний человек. Он может многому научить детей — быть сильными, справедливыми… и вот Джефф, не смотря на коронавирус, в Уфе. Договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов и парней. А может, и девчонок, если захотят», — написал Радий Хабиров в Instagram.



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Фото: glavarb.ru

Джефф Монсон отметил, что с нетерпением ждет встречи с юниорами республики и готов делиться с ними опытом.