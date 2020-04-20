В Уфе будет возведен крытый манеж для футболистов
В столице Башкирии скоро стартует возведение футбольного крытого манежа. По словам Радия Хабирова, главы региона, он будет находиться на улице Комарова, неподалеку от спортарены "Нефтяник".
Чиновник отметил, что создание упомянутого объекта пройдет в рамках воплощения проекта "Спорт - норма жизни", на что было выделено чуть менее полумиллиарда рублей федеральных средств.
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