Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе будет возведен крытый манеж для футболистов

В Уфе будет возведен крытый манеж для футболистов

Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
В Уфе будет возведен крытый манеж для футболистов

В столице Башкирии скоро стартует возведение футбольного крытого манежа. По словам Радия Хабирова, главы региона, он будет находиться на улице Комарова, неподалеку от спортарены "Нефтяник". 



Чиновник отметил, что создание упомянутого объекта пройдет в рамках воплощения проекта "Спорт - норма жизни", на что было выделено чуть менее полумиллиарда рублей федеральных средств.

Завод по сборке тракторов из Сургута перенесут в Башкирию

Читайте также:

Завод по сборке тракторов из Сургута перенесут в Башкирию
Хабиров добавил, что это будет современный с технической точки зрения манеж модульно-каркасного типа на ул. Комарова, где смогут тренироваться люди всех возрастов. По его словам, проектирование спорткомплекса завершено, а в следующем месяце собираются заключить соглашение с застройщиком.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также

В Уфе построят крытый футбольный манеж
Спорт
В Уфе построят крытый футбольный манеж
В Уфе на реконструкцию бассейна «Нефтяник» выделят 140 млн рублей
Экономика
В Уфе на реконструкцию бассейна «Нефтяник» выделят 140 млн рублей
В Башкирии показали, как будет выглядеть стадион футбольного клуба «Уфа»
Спорт
В Башкирии показали, как будет выглядеть стадион футбольного клуба «Уфа»
В Башкирии в 2020 году стартует проект «Сельский тренер»
Спорт
В Башкирии в 2020 году стартует проект «Сельский тренер»
Радий Хабиров о коммунальной ситуации в Уфе: "Вдоль дорог грязь толщиной не менее 10 сантиметров"
ЖКХ
Радий Хабиров о коммунальной ситуации в Уфе: "Вдоль дорог грязь толщиной не менее 10 сантиметров"
Бюджет Республики Башкортостан на 2019 год предложенный Радием Хабировым будет рассмотрен в Госсобрании
Экономика
Бюджет Республики Башкортостан на 2019 год предложенный Радием Хабировым будет рассмотрен в Госсобрании
В Нефтекамске создадут представительство футбольной школы ФК «Уфа»
Спорт
В Нефтекамске создадут представительство футбольной школы ФК «Уфа»
Инаугурация Хабирова пройдет без помпезности, приемов и концертов
Политика
Инаугурация Хабирова пройдет без помпезности, приемов и концертов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: