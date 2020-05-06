Стала известна стоимость возведения крытого футбольного манежа в Уфе

В столице Башкирии начнут строить крытый футбольный манеж. Первые разговоры о нем начались еще в феврале. 30 апреля завершился прием заявок от всех желающих его возвести. Уже известно, что власти региона готовы выделить на строительство манежа крупную сумму — это около 592 млн. рублей.





Финансирование всех работ, которые предусмотрены контрактом, будет осуществляться за счет федеральной субсидии в рамках проекта "Спорт— норма жизни", подпрограмм государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта". Об этом сообщается в документах к госзакупке.



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Фото: building.bashkortostan.ru

Манеж будет расположен на участке стадиона "Нефтяник" по улице Комарова. Проект представляет собой ангар с раздевалками, тренерской, душевыми и другими необходимыми помещениями для футболистов. Окончание строительства запланировано на 2022 год.