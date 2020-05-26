Новым владельцем футбольного клуба "Уфа" может стать арабский шейх

| 26 май 2020 | 13:32

Арабский шейх, член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби может стать новым владельцем футбольного клуба «Уфа».



Об этом сообщает портал «Просто про спорт». По мнению спортивных экспертов, Мансур ибн Зайд Аль Нахайян может купить одну из 5 российских команд: «Ротор», «Ростов», «Уфа», «Динамо», «Спартак». Последний, по мнению авторов, главный претендент.





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В пользу покупки шейхом ФК «Уфа» говорит, как утверждают эксперты, трансфер футболиста Александра Зинченко из Башкирии в английский «Манчестер Сити». Однако большим минусом является стадион «Нефтяник». Скорее всего именно из-за него сделка не состоится. Как сообщили на портале, шейх захочет вложиться в строительство или реконструкцию имеющегося сооружения. Однако отбить эти средства не получится.