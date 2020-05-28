«Уфа-арена» изменила размер хоккейной площадки | видео

Уфа | 28 май 2020 | 11:02

В новом сезоне КХЛ 2020/2021 «Салават Юлаев» будет играть на финской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.



Новый размер 28 на 60 метров. Благодаря уменьшению площадки увеличится зона, где располагаются скамейки играющих команд. Кроме того, новый размер позволил увеличить вместимость болельщиков приблизительно на 250-350 посадочных мест. На данный момент «Уфа-арена» вмещает 8070 зрителей.





Напомним, что еще в прошлом сезоне 2019/2020 уфимский клуб играл на европейской площадке (30 на 60 метров), всего в сезоне было три вида «коробок» – еще канадская (26 на 60 метров) и вышеупомянутая финская. Континентальная хоккейная лига решила отказаться от больших европейских размеров. По мнению экспертов и болельщиков, лучший, конечно же, вариант канадский. Он позволит сделать хоккейные матчи более динамичными и зрелищными.





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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»