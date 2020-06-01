В Башкирии на 20 процентов предложили урезать зарплаты профессиональных спортсменов

| 01 июн 2020 | 10:19

Зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ, руководитель регионального исполнительного комитета Башкортостанского реготделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров поделился в социальных сетях мнением о зарплатах профессиональных спортсменов.







Поводом для размышлений стала статья издания «Спорт экспресс», где опубликованы самые большие зарплаты хоккеистов после установления потолка в КХЛ. Так, например, финский нападающий ХК «Салават Юлаев» Теему Хартикайнен с 90 миллионами рублей в год занял третье место в топе. По мнению Рустема Ахмадинурова, необходимо на 20% урезать заработки всех профессиональных спортсменов. Как отметил политик, у болельщиков попросту нет денег на зрелища.



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— Примерно 20% сокращение зарплат в КХЛ правильно распространить на все сверхзарплаты в профессиональных лигах, начиная с РФПЛ, заканчивая контрактами в волейбольных, баскетбольных и других профессиональных лигах, где зарплаты на порядок отличаются от средней по стране. Несомненно, если мы говорим о посткоронавирусной эпохе, в которой доходы потеряла подавляющая часть населения, это будет справедливо, как с точки зрения сегодняшнего состояния экономики, так и платежеспособного спроса болельщиков, не способного платить большие траты на спортивные зрелища, — написал Рустем Ахмадинуров.