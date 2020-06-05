Нападающий Теему Хартикайнен не намерен покидать «Салават Юлаев» из-за задержки зарплаты

| 05 июн 2020 | 12:29

Финский нападающий Теему Хартикайнен прокомментировал слухи о том, что он якобы может покинуть башкирский клуб из-за задержки зарплаты. Комментарий спортсмена опубликовал «Чемпионат».







«Юлаевец» назвал статьи о его вероятном уходе из-за денег дурацкими. Кроме того, нападающий уфимской команды отметил, что относится к руководству «Салавата Юлаева» с полным доверием, считая его хорошим работодателем. Напомним, что в сезоне 2020/2021 Теему Хартикайнен заработает 90 миллионов рублей. Он уже вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых спортсменов КХЛ.

— Просто невероятно, что кто-то считает, что могу даже подумать о смене клуба по причине небольшой задержки по выплате зарплаты. Сейчас мне полностью выплатили зарплату. С бонусами тоже все в порядке. Все, что нужно в жизни, у меня давно есть, поэтому даже небольшие задержки по одной-двум зарплатам не изменят жизнь. Знаю «Салават Юлаев» как отличного работодателя, выступаю в Уфе много лет, всегда доверял и доверяю тому, что нам говорят в клубе. И мнение об этом не изменилось, — сказал хоккеист.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram