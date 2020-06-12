В селе Иглино открылась площадка для тренировок и сдачи комплекса ГТО

Иглинский район | 12 июн 2020 | 10:46

Она расположилась в обновленном парке Победы. Теперь в райцентре есть уличные тренажеры для кардио и силовых тренировок, специальные платформы для выполнения испытаний комплекса «Готов к труду и обороне», турники для занятия воркаутом, стол дня настольного тенниса, кольцо для игры в стритбол, а также скалодром для детей.







Все элементы установлены согласно требованиям техники безопасности на резиновом покрытии.

- Иглинцы могут на свежем воздухе приобщаться к здоровому образу жизни, – рассказывает главный специалист комитета по молодежной политике и спорту районной администрации Наталья Гордеева. - Подобных площадок в селе еще не было. В 2019 году более 800 жителей Иглинского района приняли участие в выполнении комплекса ГТО. Уверена, теперь участников движения станет больше.

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