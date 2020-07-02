В Башкирии предложили проводить День плавания
| 02 июл 2020 | 17:10
День плавания поможет снизить количество несчастных случаев на воде. Такое мнение высказала депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Оксана Савченко на заседании Общественного совета регионального проекта «Доступный спорт» партии «Единая Россия».
Новый партийный проект, запущенный неделю назад, уже начинает формировать планы работы. Координатор проекта Ольга Семак предложила проведение Республиканского спортивного фестиваля. По ее словам, мероприятие хотелось бы провести осенью текущего года, но только если позволит эпидемиологическая обстановка. Чтобы не рисковать спортсменами, при каких-либо негативных прогнозах фестиваль будет перенесен на более поздние сроки.
Оксана Савченко отметила, что с наступлением летнего сезона в средствах массовой информации постоянно появляются сообщения о погибших на воде. Для того, чтобы снизить цифры этой статистики, по ее мнению, необходимо повсеместно обучать и детей и взрослых правильному поведению в водоемах. Республиканский День плавания должен помочь в решении этой задачи.
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