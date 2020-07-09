В Туймазах завершается реконструкция стадиона «Спартак»

Туймазинский район | 09 июл 2020 | 10:41

В городе Туймазы в Башкирии завершается реконструкция стадиона «Спартак». О том, каким будет стадион после завершения работ, рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях.







Теперь болельщиков ждёт современное прорезиненное покрытие, профессиональное освещение, удобные сиденья, современное табло. Стадион вмещает 3000 зрителей.



Одновременно с туймазинским «Спартаком» в Башкирии идут работы на стадионах «Металург» в Белорецке, «Торос» в Нефтекамске, «Шахтёр» в Кумертау и «Спартак» в Мелеузе.

Глава республики отмечает, что в каждом башкирском городе должны быть хорошие площадки для спорта на свежем воздухе.





Это большая и нужная работа для того, чтобы в каждом городе были хорошие площадки для тренировок и игр на свежем воздухе, чтобы наши спортсмены могли качественно готовиться на них к соревнованиям

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