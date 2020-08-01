Команда спортсменов-юниоров из Октябрьского стала серебряным призером первенства России по спидвею

Октябрьский | 01 авг 2020 | 11:20

Серебряные медали первенства России по спидвею среди юниоров завоевала команда СТК «Башкирия» из Октябрьского.



В Тольятти на арене СТК имени А.Степанова гонщики из Башкортостана набрали одинаковое количество очков с прошлогодним чемпионом — местной «Мега-Ладой» (по 28), но опередили хозяев трека после дополнительного заезда между Арсланом Файзулиным и Евгением Сайдулиным, в котором тольяттинец упал.







Победителем нынешнего первенства, уже 18-го по счету, стал «Восток» из Владивостока, который буквально разгромил соперников, оторвавшись от преследователей на 19 очков. А вот балаковская «Турбина» впервые за 16 лет осталась за чертой призеров — 15 очков.



В составе команды Октябрьского выступали Арслан Файзулин — 13 очков, Павел Нагибин — 9, Руслан Ахтямов — 4, Рустам Мухтаров — 3, и Данил Зеленский — 1.

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Фото: Башинформ

Напомним, что нынешние медали командного первенства России по спидвею среди юниоров достались гонщикам Башкирии после 14 летнего перерыва.