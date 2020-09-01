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ХК "Салават Юлаев" представил новую версию логотипа и три комплекта формы

ХК "Салават Юлаев" представил новую версию логотипа и три комплекта формы

Уфа | 01 сен 2020 | 16:01

Уфимский «Салават Юлаев» перед началом нового сезона представил новую версию логотипа и три комплекта формы, в которых команда проведет чемпионат КХЛ 20/21. Общее цветовое решение ожидаемо осталось без изменений: перемены коснулись лишь элементов, которые не понравились болельщикам на прошлогоднем свитере. Особенно критикуемым было решение разместить флаг республики на плечах хоккеистов. Именно из-за этого в фанатских сообществах и социальных сетях форму не оценили. Комплект прошлого сезона собрал много негативных комментариев, и клуб на них отреагировал.



Теперь на плечи игроков вместо флага республики вернулась надпись «Уфа», а логотип разместили на колорблоке с орнаментом. Основным цветом альтернативного комплекта вновь стал черный.

От обновления этого сезона у болельщиков и любителей хоккея куда более благоприятные впечатления. Негативные комментарии, конечно, тоже встречаются, но их доля гораздо меньше прошлогодней.

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Также был представлен логотип, который лишился текстовых элементов. При этом данное решение стало неожиданным для болельщиков, поскольку ни о конкурсе, ни о возможных вариантах обновления в клубе не сообщали. Об этом решении на предсезонной пресс-конференции сообщил гендиректор клуба Александр Курносов:


— Мы решили не менять логотип, а сделать его ребрендинг. Никто из сотрудников клуба не возражал, а выбор дизайнера находится в компетенции клуба. Современные тенденции идут к минимизации мелких деталей. Мы обратились к дизайнеру, он предложил такой вариант.
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Источник: ufa1.ru
Фото: КХЛ / Twitter.com

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