ХК "Салават Юлаев" представил новую версию логотипа и три комплекта формы

Уфа | 01 сен 2020 | 16:01

Уфимский «Салават Юлаев» перед началом нового сезона представил новую версию логотипа и три комплекта формы, в которых команда проведет чемпионат КХЛ 20/21. Общее цветовое решение ожидаемо осталось без изменений: перемены коснулись лишь элементов, которые не понравились болельщикам на прошлогоднем свитере. Особенно критикуемым было решение разместить флаг республики на плечах хоккеистов. Именно из-за этого в фанатских сообществах и социальных сетях форму не оценили. Комплект прошлого сезона собрал много негативных комментариев, и клуб на них отреагировал.





Теперь на плечи игроков вместо флага республики вернулась надпись «Уфа», а логотип разместили на колорблоке с орнаментом. Основным цветом альтернативного комплекта вновь стал черный.



От обновления этого сезона у болельщиков и любителей хоккея куда более благоприятные впечатления. Негативные комментарии, конечно, тоже встречаются, но их доля гораздо меньше прошлогодней.

Также был представлен логотип, который лишился текстовых элементов. При этом данное решение стало неожиданным для болельщиков, поскольку ни о конкурсе, ни о возможных вариантах обновления в клубе не сообщали. Об этом решении на предсезонной пресс-конференции сообщил гендиректор клуба Александр Курносов:





— Мы решили не менять логотип, а сделать его ребрендинг. Никто из сотрудников клуба не возражал, а выбор дизайнера находится в компетенции клуба. Современные тенденции идут к минимизации мелких деталей. Мы обратились к дизайнеру, он предложил такой вариант.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: КХЛ / Twitter.com