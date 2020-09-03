Председателя попечительского совета ФК «Уфа» Ростислава Мурзагулова оштрафовали на 150 тысяч рублей

| 03 сен 2020 | 12:09

Комитет по этике РФС опубликовал решение о назначении штрафа председателю попечительского совета ФК «Уфа» Ростиславу Мурзагулову. Об этом сообщил комитет на своем официальном сайте накануне, 2 сентября.







— В связи с допущенными председателем совета директоров ФК «Уфа» Республики Башкортостан Ростиславом Мурзагуловым нарушениями регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде замечания и штрафа в размере 150 000 рублей, — постановил комитет.

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Фото: Башинформ

Днем ранее, 1 сентября, на 15 тысяч рублей оштрафовали и сам футбольный клуб «Уфа». Как сообщается на сайте РФС, это связано с «неправомерными действиями зрителей, выраженными в массовых нарушениях обязательных требований раздела санитарного регламента».