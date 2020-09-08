"Салават Юлаев" одержал победу над минским "Динамо"

| 08 сен 2020 | 10:06

7 сентября «Салават Юлаев» одержал в Минске свою третью победу в сезоне. В этот раз поражение потерпел минский «Динамо».



Уже в начале матча «юлаевцы» остались в меньшинстве, хозяева забросили первую и вторую шайбу. Но скоро гости сравняли счёт. Сначала Гранлунд использовал выход 1 в 0 после блистательной передачи Хартикайнена, а чуть позднее Хохряков реализовал свой шанс после перехвата в чужой зоне – 2:2.







В начале второй 20-минутки на площадке шла равная игра с обилием силовых приёмов и редкими опасными бросками. Хартикайнен выдержал силовое давление соперника и снова выдал шикарный пас на Гранлунда, который бросил в притирку со штангой и оформил дубль, 3:2 в пользу «Салавата». Хозяева заметно прибавили, на нашего голкипера выпала серьёзная нагрузка и Метсола блестяще со своей работой справился, после чего инициативой завладели уфимцы. Наш 24-й номер забросил свой первый гол после возвращения из-за океана и поставил точку в периоде – 4:2.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео khl.ru

На старте заключительной трети матча на льду кипели нешуточные страсти. Соперник воодушевился, заметно активизировавшись, и в одном из эпизодов атака хозяев завершилась голевым броском. Благо, в последующем оборона «Салавата» во главе с Метсолой более не пропустила и подопечные Томи Ламсы одержали третью победу кряду на старте нового сезона.