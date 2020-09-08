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"Салават Юлаев" одержал победу над минским "Динамо"

"Салават Юлаев" одержал победу над минским "Динамо"

| 08 сен 2020 | 10:06

7 сентября «Салават Юлаев» одержал в Минске свою третью победу в сезоне. В этот раз поражение потерпел минский «Динамо».

Уже в начале матча «юлаевцы» остались в меньшинстве, хозяева забросили первую и вторую шайбу. Но скоро гости сравняли счёт. Сначала Гранлунд использовал выход 1 в 0 после блистательной передачи Хартикайнена, а чуть позднее Хохряков реализовал свой шанс после перехвата в чужой зоне – 2:2.



В начале второй 20-минутки на площадке шла равная игра с обилием силовых приёмов и редкими опасными бросками. Хартикайнен выдержал силовое давление соперника и снова выдал шикарный пас на Гранлунда, который бросил в притирку со штангой и оформил дубль, 3:2 в пользу «Салавата». Хозяева заметно прибавили, на нашего голкипера выпала серьёзная нагрузка и Метсола блестяще со своей работой справился, после чего инициативой завладели уфимцы. Наш 24-й номер забросил свой первый гол после возвращения из-за океана и поставил точку в периоде – 4:2.

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На старте заключительной трети матча на льду кипели нешуточные страсти. Соперник воодушевился, заметно активизировавшись, и в одном из эпизодов атака хозяев завершилась голевым броском. Благо, в последующем оборона «Салавата» во главе с Метсолой более не пропустила и подопечные Томи Ламсы одержали третью победу кряду на старте нового сезона. 
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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео khl.ru

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