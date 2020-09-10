В последнем матче выездной серии "Салават Юлаев" уступил "Спартаку"

| 10 сен 2020 | 10:41

Накануне, 9 сентября, хоккейный клуб «Салават Юлаев» провёл свой заключительный матч в рамках стартовой выездной серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/21. Уфимцы на выезде встречались с хоккейным клубом «Спартак».







Как стало известно, хоккейная команда Олега Знарка набрала хороший темп, а уфимцам чуть-чуть не хватило в последнем матче выездной серии.



Встреча завершилась победой хозяев 5:3.



«Спартак» (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа)

5:3 (2:2, 2:1, 1:0).

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Фото: скрин видео

Впереди у хоккейного клуба «Салават Юлаев» домашние схватки с «Авангардом» и «Торпедо», а затем предстоит лететь в Казань и сражаться с «Ак Барсом».