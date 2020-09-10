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В последнем матче выездной серии "Салават Юлаев" уступил "Спартаку"

В последнем матче выездной серии "Салават Юлаев" уступил "Спартаку"

| 10 сен 2020 | 10:41

Накануне, 9 сентября, хоккейный клуб «Салават Юлаев» провёл свой заключительный матч в рамках стартовой выездной серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/21. Уфимцы на выезде встречались с хоккейным клубом «Спартак».



Как стало известно, хоккейная команда Олега Знарка набрала хороший темп, а уфимцам чуть-чуть не хватило в последнем матче выездной серии.

Встреча завершилась победой хозяев 5:3.

«Спартак» (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа)
5:3 (2:2, 2:1, 1:0).

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: скрин видео

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