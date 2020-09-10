Главная » Спорт » В последнем матче выездной серии "Салават Юлаев" уступил "Спартаку"
В последнем матче выездной серии "Салават Юлаев" уступил "Спартаку"
| 10 сен 2020 | 10:41
Накануне, 9 сентября, хоккейный клуб «Салават Юлаев» провёл свой заключительный матч в рамках стартовой выездной серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/21. Уфимцы на выезде встречались с хоккейным клубом «Спартак».
Как стало известно, хоккейная команда Олега Знарка набрала хороший темп, а уфимцам чуть-чуть не хватило в последнем матче выездной серии.