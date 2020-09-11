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Башкирия берет хоккейный клуб "Салават Юлаев" под свое финансовое "крыло"

Башкирия берет хоккейный клуб "Салават Юлаев" под свое финансовое "крыло"

| 11 сен 2020 | 08:40

Ранее башкирские хоккеисты оказались в трудной ситуации. Прославленная команда после пандемии осталась без финансовой поддержки. 

Однако Радий Хабиров вечером 10-го сентября подписал постановление, согласно которому республика берет хоккейный клуб под свое финансовое "крыло". Теперь финансировать башкирских хоккеистов будут напрямую из бюджета республики. 



На что пойдут деньги? В документе все перечислено: оплата труда сотрудников клуба, тренеров и спортсменов, расходы на проведение мероприятий согласно календарному плану, а также покрытие коммунальных и прочих хозяйственных расходов. 

К хоккейному клубу выставили особые требования. Так, например, у клуба не должно быть задолженностей по налогам, а доля иностранных лиц в уставном капитале не должна превышать 50 процентов. 

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Кроме этого, у "юлаевцев" обязаны быть допуски к участию в чемпионатах, работать своя собственная спортивная школа. "Салават Юлаев" отныне должен участвовать в реализации инновационных программ физкультуры и спорта, а также участвовать в грантовой поддержке НКО. 

Обо всех своих достижениях клуб должен будет рассказывать в средствах массовой информации и социальных сетях. 

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Источник: bash.news
Фото: bash.news

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