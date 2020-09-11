Башкирия берет хоккейный клуб "Салават Юлаев" под свое финансовое "крыло"
| 11 сен 2020 | 08:40
Ранее башкирские хоккеисты оказались в трудной ситуации. Прославленная команда после пандемии осталась без финансовой поддержки.
Однако Радий Хабиров вечером 10-го сентября подписал постановление, согласно которому республика берет хоккейный клуб под свое финансовое "крыло". Теперь финансировать башкирских хоккеистов будут напрямую из бюджета республики.
На что пойдут деньги? В документе все перечислено: оплата труда сотрудников клуба, тренеров и спортсменов, расходы на проведение мероприятий согласно календарному плану, а также покрытие коммунальных и прочих хозяйственных расходов.
К хоккейному клубу выставили особые требования. Так, например, у клуба не должно быть задолженностей по налогам, а доля иностранных лиц в уставном капитале не должна превышать 50 процентов.
Обо всех своих достижениях клуб должен будет рассказывать в средствах массовой информации и социальных сетях.