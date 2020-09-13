«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» ос счетом 3:2
| 13 сен 2020 | 21:10
«Салават Юлаев» провёл свой первый домашний матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/21. Соперником команды стал омский «Авангард».
«Юлаевцы» сразу начали мощно и открыли счёт уже в первой смене (Бирюков). Соперник тут же перешёл в наступление, игра получилась «живой» и смотрелась на одном дыхании. Подопечные Томи Ламсы в меньшинстве выстояли и вскоре Хартикайнен забросил вторую шайбу.
Перевес в 2 гола до перерыва удержать не удалось — форвард омичей Хохлачёв использовал свой шанс в очном противостоянии с Метсолой.
На старте второй двадцатиминутки «юлаевцы» забросили еще один гол — стараниями Хартикайнена шайба заскочила в ворота после рикошета – 3:1! В последующем нарушений меньше не стало, четыре удаления получила омская команда. «Салавату» реализовать свои многочисленные шансы при розыгрыше лишнего не удалось, но и в свои ворота хозяева шайбу не пропустили.