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«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» ос счетом 3:2

«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» ос счетом 3:2

| 13 сен 2020 | 21:10

«Салават Юлаев» провёл свой первый домашний матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/21. Соперником команды стал омский «Авангард».

«Юлаевцы» сразу начали мощно и открыли счёт уже в первой смене (Бирюков). Соперник тут же перешёл в наступление, игра получилась «живой» и смотрелась на одном дыхании. Подопечные Томи Ламсы в меньшинстве выстояли и вскоре Хартикайнен забросил вторую шайбу.



Перевес в 2 гола до перерыва удержать не удалось — форвард омичей Хохлачёв использовал свой шанс в очном противостоянии с Метсолой.

На старте второй двадцатиминутки «юлаевцы» забросили еще один гол —  стараниями Хартикайнена шайба заскочила в ворота после рикошета – 3:1! В последующем нарушений меньше не стало, четыре удаления получила омская команда. «Салавату» реализовать свои многочисленные шансы при розыгрыше лишнего не удалось, но и в свои ворота хозяева шайбу не пропустили.

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В заключительном отрезке игры «ястребы» пытались отыграться и активно действовали. Уфимцы при этом были спокойны и успешно играли, ища шансы в контратаках. Преимущество в две шайбы было удержано вплоть до 13-й минуты периода, когда омич Шумаков забил после сольного прохода. Но этот успех оказался локальным для «Авангарда».  3:2 – «Салават Юлаев» в красивом стиле выигрывает на домашнем льду и одерживает четвёртую победу в сезоне.

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Источник: gtrk.tv

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