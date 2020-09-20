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«Салават Юлаев» победил по буллитам пекинский «Куньлунь»

«Салават Юлаев» победил по буллитам пекинский «Куньлунь»

| 20 сен 2020 | 10:45

19 сентября «Салават Юлаев» провёл свой заключительный матч второго выездного турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/21 — в Мытищах уфимская команда встречалась с пекинским «Куньлунем».

Первый период встречи проходил с игровым преимуществом «Салавата». Уфимские хоккеисты переигрывали соперника, однако ни один из своих шансов реализовать не сумели. Соперник воспользовался едва ли не единственной своей возможностью и на перерыв хозяева ушли с минимальным перевесом.



Вторую 20-минутку команда Томи Ламсы отыгралась — 2:1. Только вот вели в счёте гости недолго. «Куньлунь» снова использовал свой единственный момент. 

В заключительной трети матча «Юлаевцы» фактически безраздельно властвовали на площадке и уже на старте периода заработали большинство. Но, несмотря на красивые комбинации, забить снова не получилось.

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В овертайме шёл открытый хоккей, в котором опаснее и больше атаковали «юлаевцы». Метсола и Шикин стали главными действующими лицами в дополнительное время, не раз выручив свои команды. Победитель встречи в итоге определялся в серии буллитов, которые лучше исполнили уфимцы, реализовавшие две своих попытки.

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Источник: gtrk.tv

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