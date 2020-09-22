"Салават Юлаев" проиграл ХК "Сочи" со счетом 2:3
| 22 сен 2020 | 22:28
Сегодня вечером уфимский «Салават Юлаев» провёл стартовый матч второй домашней серии регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/21. Соперником нашей команды стал ХК «Сочи» из одноимённого города.
Перед отчётной игрой стало известно, что после плановых тестов на коронавирусную инфекцию первично положительный результат выявлен у главного тренера «юлаевцев» Томи Ламсы, а также нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова. Временно исполняющим обязанности вместо финского специалиста был назначен Виктор Козлов. Вместо Гранлунда в ударной тройке атаки появился Родион Амиров, а Данила Башкирова заменил Егор Сучков, накануне сыгравший за «Толпар».
В стартовом периоде команды не порадовали болельщиков зрелищной атакующей игрой, но и скучным хоккей совершенно точно не был. Соперники едва ли не поочерёдно завладевали инициативой и пытались проявить себя в нападении. У хозяев это получилось немного хуже сочинцев. Ни один из своих моментов «юлаевцы» не реализовали, а вот гости одну из своих возможностей на экваторе отрезка в гол преобразовали.
На старте второй двадцатиминутки «Салават», как казалось, забросил, но судьи после просмотра момента констатировали: «Шайба не пересекла линию ворот». А следом отличились уже гости, которые использовали ошибку уфимцев в своей зоне. Хозяева после этого моментально включили высокий темп и заиграли необычайно старательно. Голкипер «Сочи» большую часть периода был главным действующим лицом на площадке и своими уверенными действиями, раз за разом заставлял «юлаевцев» расстраиваться. Гости очень редко убегали в контратаки и сумели один из таких выпадов реализовать. Благо, команда Томи Ламсы не расклеилась и сумела быстро отыграть одну шайбу стараниями первого звена. Хартикайнен выдал свой фирменный пас из-за ворот, а дежуривший на пятачке Маннинен не промахнулся!
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«Салават Юлаев» (Уфа) – «Сочи» (Сочи) 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).
Голы:
0:1 (09:43) – Дмитрий Колготин (Даниил Мироманов, Олег Погоришный);
0:2 (23:52) – Ансель Галимов (Никита Точицкий, Сергей Шмелёв);
0:3 (32:49) – Никита Точицкий (Рафаэль Батыршин);
1:3 (33:05) – Сакари Маннинен (Александр Кадейкин, Тему Хартикайнен);
2:3 (49:40) – Дмитрий Кугрышев (Александр Кадейкин, бол.);
Вратари: Юха Метсола – Юэль Лассинантти.
Главные судьи: Антон Лаврентьев, Юрий Оскирко.
Линейные судьи: Евгений Антонов, Дмитрий Шадрин.
Состав «Салавата Юлаева»
Метсола (Тарасов);
Бирюков – Коледов, Амиров – Маннинен – Хартикайнен (А);
Панин (К) – Алексеев, Жарков (А) – Кадейкин – Кугрышев;
Лисовец – Коробов, Хохряков – Воробьёв – Баранов;
Семёнов – Мухамадуллин, Сучков – Пименов – Гиматов.
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