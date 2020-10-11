Рашида Рахимова назначили главным тренером футбольного клуба «Уфа»

Уфа | 11 окт 2020 | 15:03

Новым главным тренером футбольного клуба «Уфа» назначен российский специалист Рашид Рахимов. Детали подписанного сторонами договора не разглашаются. На этом посту 55-летний тренер сменил Вадима Евсеева.







Ранее на работу главным тренером «Уфы» также претендовали Олег Кононов и Сергй Юран, однако руководство клуба из столицы Башкортостана сделало выбор в пользу Рахимова. Имя нового главного тренера объявили накануне воскресной тренировки в клубе.

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Фото: sportsdaily.ru

Рахимов Рашид Маматкулович родился 18 марта 1965 года в Душанбе. В бытность футболистом выступал на позициях защитника и полузащитника. Тренерскую карьеру начал сразу же после того, как завершил карьеру игрока. Первым клубом стала австрийская «Адмира», в которой он играл на закате карьеры футболиста. Вскоре Рахимов вернулся обратно в Россию. Специалист возглавлял пермский «Амкар», московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат», с которым в сезоне 2016/2017 занял 5-е место (лучший результат в истории команды). Именно клуб из Чечни и был его предыдущим местом работы.На сегодняшний день «Уфа» после 10 туров занимает предпоследнее, 15 место в таблице российской премьер-лиги. В активе клуба 6 очков.