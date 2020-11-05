В Башкирии скончался ветеран ХК «Салават Юлаев» Геннадий Казаков

| 05 ноя 2020 | 16:03

Сегодня утром, 5 ноября, на 82-м году жизни скончался прославленный хоккеист Геннадий Казаков. Спортсмен выступал в составе ХК «Салават Юлаев» с 1965 по 1975 год, по завершении карьеры на льду был тренером в уфимской команде мастеров и детско-юношеской спортшколе «Салавата». О смерти Казакова сообщили в Минспорте Башкирии.







— Вместе с Владимиром Быковым и Николаем Заварухиным он составлял легендарную ударную тройку атаки «юлаевцев» и за время выступления за уфимскую команду забросил 189 шайб, — рассказали в ведомстве. — Министерство молодежной политики и спорта приносит свои искренние соболезнования родным и близким Геннадия Андреевича.



— От лица всех болельщиков, руководства, игроков и сотрудников клуба мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Геннадия Андреевича, — прокомментировал представитель ХК «Салават Юлаев».



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии скончался знаменитый баянист и музыкант Рамис Габидуллин.





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