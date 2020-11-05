Пловцы из Башкирии привезли 8 медалей с соревнований организованных среди спортсменов ПФО

| 05 ноя 2020 | 17:38

Три серебряные и пять бронзовых наград завоевали башкирские пловцы на соревнованиях Приволжского федерального округа. Среди девушек не старше 14 лет второе место на стометровке вольным стилем заняла Мария Рашитова.







Такой же результат на двухсотметровке баттерфляем – у Камиллы Кагировой. Среди юниоров-спортсменов не старше 18 лет вторым финишировал Михаил Герасимов на дистанции 200 метров вольным стилем. По бронзе у Кирилла Батталова, Никиты Демихова, Дмитрия Кустикова и Азалии Аюповой.



Также третье место сборная Башкортостана заняла в эстафете среди команд 2007 года рождения и старше.



Ранее сообщалось о том, что сегодня утром, 5 ноября, на 82-м году жизни скончался прославленный хоккеист Геннадий Казаков. Спортсмен выступал в составе ХК «Салават Юлаев» с 1965 по 1975 год, по завершении карьеры на льду был тренером в уфимской команде мастеров и детско-юношеской спортшколе «Салавата»





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