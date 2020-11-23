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Спортсменка Азалия Аминева из Октябрьского стала чемпионкой Европы по боксу

Спортсменка Азалия Аминева из Октябрьского стала чемпионкой Европы по боксу

Октябрьский | 23 ноя 2020 | 09:26

Жительница Октябрьска, белокурая Азалия Аминева накануне потрясла знакомых своим спортивным достижением. Она в весовой категории до 64 кг побила всех соперниц юниорок и стала чемпионкой Европы по классическому боксу. Соревнования проходили в Черногории.



Про девушку известно, что тренирует ее прославленный в республике боксер Александр Савкин, боевым искусством Азалия начала заниматься пять лет назад. Сначала в качестве физподготовки, а потом втянулась и в 2018 году завоевала серебро на первенстве Европы, и получила номинацию «За лучшую технику боксирования».


– Мы очень за нее переживали. Ведь бокс – это абсолютно не женский вид спорта, но Азалия справилась прекрасно. Она очень старательная, все движения, нападения, защиту отрабатывает на 5+, поэтому, наверное, и победила. Насколько мы знаем, там было несколько десятков конкуренток, – рассказали знакомые спортсменки.
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Источник: proural.info
Фото: соцсети

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