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Знаменитый уфимский биатлонист Антон Бабиков заразился коронавирусом

Знаменитый уфимский биатлонист Антон Бабиков заразился коронавирусом

Уфа | 26 ноя 2020 | 14:50

Биатлонист из Уфы Антон Бабиков получил положительный результат теста на коронавирус за три дня до начала Кубка мира в Финляндии. В настоящий момент сборную команду изолировали, передает телеграм-канал Союза биатлонистов России. 



«25 ноября стали известны результаты первого тестирования на коронавирус, которое представители сборной России прошли в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира по биатлону. Тесты показали положительный результат у четверых представителей нашей команды – Антона Бабикова, а также врачей Романа Лейфера и Евгения Шутова, и массажиста Валерия Лашина», – передается в сообщении.

В настоящий момент власти Финляндии принимают решение, давать ли сборной России право на участие в Кубке мира. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: fotostrana.ru

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