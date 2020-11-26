Знаменитый уфимский биатлонист Антон Бабиков заразился коронавирусом

Биатлонист из Уфы Антон Бабиков получил положительный результат теста на коронавирус за три дня до начала Кубка мира в Финляндии. В настоящий момент сборную команду изолировали, передает телеграм-канал Союза биатлонистов России.
«25 ноября стали известны результаты первого тестирования на коронавирус, которое представители сборной России прошли в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира по биатлону. Тесты показали положительный результат у четверых представителей нашей команды – Антона Бабикова, а также врачей Романа Лейфера и Евгения Шутова, и массажиста Валерия Лашина», – передается в сообщении.
В настоящий момент власти Финляндии принимают решение, давать ли сборной России право на участие в Кубке мира.