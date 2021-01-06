Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счетом 6:5

Уфимская хоккейная команда в матче регулярного чемпионата КХЛ уступила на домашней арене «Авангарду». Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу омской команды.
Решающую шайбу в овертайме забросил форвард гостей Иржи Секач. Дубль в составе «Авангарда» оформил защитник Оливер Каски. По два очка набрали Илья Ковальчук (1+1), Кирилл Семёнов (1+1) и Алексей Емелин (0+2). Самым результативным у «Салавата Юлаева» стал Михаил Науменков (1+2).
Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 10 января дома встретится с казанским «Ак Барсом».