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Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счетом 6:5

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счетом 6:5

Уфа | 06 янв 2021 | 12:30

Уфимская хоккейная команда в матче регулярного чемпионата КХЛ уступила на домашней арене «Авангарду». Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу омской команды.



Решающую шайбу в овертайме забросил форвард гостей Иржи Секач. Дубль в составе «Авангарда» оформил защитник Оливер Каски. По два очка набрали Илья Ковальчук (1+1), Кирилл Семёнов (1+1) и Алексей Емелин (0+2). Самым результативным у «Салавата Юлаева» стал Михаил Науменков (1+2).

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 10 января дома встретится с казанским «Ак Барсом».


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Источник: gtrk.tv

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