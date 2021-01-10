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Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов принес сборной России победу на Кубке мира

Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов принес сборной России победу на Кубке мира

| 10 янв 2021 | 21:07

Биатлонист Эдуард Латыпов в составе сборной страны выиграл смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. Золотой квартет российских биатлонистов прервал антирекордную серию из 43 гонок без медалей. Золото России принесли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.



На протяжении 43 гонок российские биатлонисты не поднимались на пьедестал почета. И вот полоса неудач прервана. Наша сборная одержала блестящую победу в смешанной эстафете.

Ульяна Кайшева допустила несколько ошибок на огневых рубежах, но смогла избежать штрафные круги и завершила свой этап девятой. Блестяще выступила Светлана Миронова, показавшая прекрасную стрельбу и столь же превосходный ход. Светлана завершила свой отрезок первой. Александр Логинов, вышедший на трассу, несмотря на трагедию в семье, отработал прекрасно. Сборная России сохранила лидерство.

На заключительном этапе за российскую команду бежал наш Эдуард Латыпов. Который сумел выиграть на финише у норвежца Стурлы Холма Легрейда и француза Кентена Фийо Майе. Эдуард первым пересек финишную черту и принес сборной России яркую и долгожданную победу. На втором месте сборная Норвегии, третий результат у французской команды.

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Источник: gtrk.tv

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