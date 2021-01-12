Соратник Хабирова из Красногорска Джефф Монсон заявил о завершении спортивной карьеры

| 12 янв 2021 | 10:32

Боец смешанных единоборств и депутат Горсовета Красногорска Джефф Монсон, который в подмосковном городе успел поработать вместе с нынешним главой Башкирии Радием Хабировым, завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.







Уточняется, что у Монсона «тяжелая травма – полный разрыв сухожилия на руке. Он будет прооперирован». Восстановление может занять продолжительное время, поэтому Джефф принял решение прекратить спортивную карьеру.



Монсон имеет гражданство России. Депутатом Красногорского городского округа он стал в декабре 2018 года. В качестве бойца ММА у него на счету 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Напомним, весной 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Джефф Монсон будет жить в Уфе и «тренировать башкирских пацанов и парней». Как скоро это случится, пока неизвестно.





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