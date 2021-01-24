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Уфимец Семен Елистратов завоевал золотую медаль на соревнованиях по шорт-треку

Уфимец Семен Елистратов завоевал золотую медаль на соревнованиях по шорт-треку

| 24 янв 2021 | 11:14

Спортсмен из Уфы Семен Елистратов завоевал золотую медаль на соревнованиях по шорт-треку в Гданьске (Польша). Как сообщает ТАСС, дистанцию в 1500 метров он преодолел за 2 минуты 18 секунд. Вторым стал Денис Айрапетян (Россия), третьим –  Шиньке Кнежт (Нидерланды).

На победу уфимца в своих соцсетях отреагировал глава Башкирии Радий Хабиров. 

«Мы обещали достроить Центр шорт-трека в Уфе, а Семен Елистратов – тренироваться там и побеждать. Слово держим», – говорится в сообщении.

Семен Елистратов – заслуженный мастер спорта России по шорт-треку, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 метров, победитель и призер чемпионатов мира, многократный чемпион Европы, обладатель Кубка мира на дистанции 1000 метров.

Ранее сообщалось о том, что биатлонисты из Башкирии, в составе сборной России, стали призерами Кубка мира.

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Источник: gorobzor.ru

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