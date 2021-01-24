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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о реконструкции спортивных стадионов

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о реконструкции спортивных стадионов

| 24 янв 2021 | 18:06

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях поделился достижениями республиканских спортсменов в шорт-треке, мотогонках, хоккее, волейболе и биатлоне. Руководитель республики отметил, что в регионе оказывается поддержка для развития спорта.

«Отвечаю на вопросы о развитии спидвея в Башкирии – мы будем развивать этот вид спорта. Договорились с руководством УМПО о передаче в первом полугодии стадиона имени Н. Гастелло в собственность республики. Создадим на базе стадиона Республиканский центр технических видов спорта, который станет новой платформой для развития в том числе и мотоспорта в РБ. Именно здесь мы планируем построить новый современный центр для мотогонщиков», – говорится в сообщении.

Также в Салавате запланирована реконструкция стадиона «Строитель».

«Деньги выделили, планируем работы завершить в следующем году. В Салавате сложились сильные команды, подрастает смена и стадион очень нужен», – написал Хабиров.

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Источник: gorobzor.ru

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