«Салават Юлаев» одолел хабаровский «Амур» со счетом 1:2

| 26 янв 2021 | 19:22

Хоккейная команда «Салават Юлаев» скрестила клюшки с хабаровским клубом на льду «Платинум-Арены» и победила соперника. Матч прошел сегодня, 26 января.







Гости с первых минут показали, что проблемы акклиматизации их не коснулись, и на пятой минуте открыли счет. В дальнейшем пошла равная вязкая борьба, а на последней минуте штурм «Амура» завершился заброшенной шайбой. В третьем игровом отрезке зрители увидели неожиданную комбинацию первого звена «юлаевцев», и Теему Хартикайнен в касание бросил в дальний угол — 1:2.





— Самое главное, что победили. В Хабаровске всегда тяжело играть — «Амур» бежит, сказываются разница во времени и маленькая площадка, — высказался об игре нападающий «Салавата» Пётр Хохряков.

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Фото: hcsalavat.ru

Во второй двадцатиминутке игра продолжилась на встречных курсах, и вскоре хозяева забросили ответную шайбу — вратарю уфимцев закрыли видимость в начальной фазе броска. Однако радость дальневосточников была напрасной — гол был забит уже после сирены. Тяжело пришлось в этом периоде гостям: они дважды играли в меньшинстве, и голкипер «Салаватки» Юха Метсола трудился, не покладая рук. Тем не менее хабаровчане отчаянно штурмовали уфимские ворота, но победа оказалась за башкирской командой. Послезавтра, 28 января, соперники сыграют еще один матч.