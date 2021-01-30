«Салават Юлаев» обыграл команду «Барыс»

Уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл команду Казахстана. «Барыс» из Нур-Султана уступил «юлаевцам», несмотря на хороший старт в первом периоде.
Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. При этом после первого периода хозяева вели 2:0. Однако в третьем периоде россиянам удалось отыграться благодаря точным ударам Филипа Ларсена и Сакари Маннинена.
В овертайме победную шайбу уфимцев забросил Александр Алексеев.
Башкирская команда утвердилась на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции и обеспечила себе место в плей-офф КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 4 февраля встретится в Уфе с рижским «Динамо».