«Салават Юлаев» обыграл команду «Барыс»

| 30 янв 2021 | 23:36

Уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл команду Казахстана. «Барыс» из Нур-Султана уступил «юлаевцам», несмотря на хороший старт в первом периоде.



Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. При этом после первого периода хозяева вели 2:0. Однако в третьем периоде россиянам удалось отыграться благодаря точным ударам Филипа Ларсена и Сакари Маннинена.







В овертайме победную шайбу уфимцев забросил Александр Алексеев.



Башкирская команда утвердилась на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции и обеспечила себе место в плей-офф КХЛ.

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Фото: скрин видео video.khl.ru

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 4 февраля встретится в Уфе с рижским «Динамо».