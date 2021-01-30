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«Салават Юлаев» обыграл команду «Барыс»

«Салават Юлаев» обыграл команду «Барыс»

| 30 янв 2021 | 23:36

Уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл команду Казахстана. «Барыс» из Нур-Султана уступил «юлаевцам», несмотря на хороший старт в первом периоде.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. При этом после первого периода хозяева вели 2:0. Однако в третьем периоде россиянам удалось отыграться благодаря точным ударам Филипа Ларсена и Сакари Маннинена.

В овертайме победную шайбу уфимцев забросил Александр Алексеев.

Башкирская команда утвердилась на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции и обеспечила себе место в плей-офф КХЛ. 


В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 4 февраля встретится в Уфе с рижским «Динамо».

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео video.khl.ru

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