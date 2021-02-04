Два биатлониста из Башкирии примут участие в чемпионате мира в Словении

| 04 фев 2021 | 14:42

Эдуард Латыпов и Антон Бабиков, представляющие Башкирию, попали в состав сборной России по биатлону для участия в чемпионате мира. Соревнования пройдут с 10 по 21 февраля в Словении на горном плато Поклюка. Оно расположено в Юлийских Альпах на высоте 1300 метров над уровнем моря.







Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал следующий состав, который выступит в мужской сборной: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

— Абсолютно нормальный, рабочий состав российской биатлонной сборной. Сейчас все сильнейшие биатлонисты, которые есть у нас в России, заявлены на этот чемпионат, — сказал комментатор Дмитрий Губерниев в эфире программы «Все на Матч!». — Да, мы будем выступать без флага, без гимна, но в любом случае это боеспособная, крепкая команда.

Напомним, что в январе на этапе Кубка мира в Италии сборная при участии спортсменов из Башкирии завоевала бронзовые медали в эстафете.





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Фото: Matchtv.ru