"Салават Юлаев" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 5:4

| 04 фев 2021 | 22:35

«Салават Юлаев» одолел рижское «Динамо» в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы переиграли рижан в серии буллитов — 5:4.



Первым в ворота гостей забил Павел Коледов. Следующую шайбу в основное время забросил молодой нападающий «Салавата» Родион Амиров. Автором еще двух голов стали Петр Хохряков и форвард Теему Хартикайнен.



Победитель матча определялся в серии буллитов. Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал финский форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд.



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