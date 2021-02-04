"Салават Юлаев" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 5:4
| 04 фев 2021 | 22:35
«Салават Юлаев» одолел рижское «Динамо» в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы переиграли рижан в серии буллитов — 5:4.
Первым в ворота гостей забил Павел Коледов. Следующую шайбу в основное время забросил молодой нападающий «Салавата» Родион Амиров. Автором еще двух голов стали Петр Хохряков и форвард Теему Хартикайнен.
Победитель матча определялся в серии буллитов. Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал финский форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд.