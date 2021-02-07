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Жительница Октябрьского Азалия Аминева победила в первенстве России по боксу среди юниорок

Жительница Октябрьского Азалия Аминева победила в первенстве России по боксу среди юниорок

Октябрьский | 07 фев 2021 | 10:06

Уроженка Башкирии, жительница Октябрьского Азалия Аминева победила в первенстве России по боксу среди юниорок.

Соревнования проходят в подмосковном Королеве.

В финале Азалия одержала победу над участницей из Владимира в весовой категории до 64 кг.

Спортсменку поздравил с победой премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.


«Если честно, то в силах Азалии я не сомневался. То, что эта юная девушка принесет нам ещё не одну победу, я понял после нашего с ней и ее тренером личного общения. Было это после ее победы в первенстве Европы по боксу в Черногории. Девушка, конечно, уникальная. Красавица и умница. Наша гордость! Желаю Азалии и ее тренеру новых побед. А мы и дальше будем болеть за неё и поддерживать всей республикой», — написал Андрей Назаров на своей странице в соцсетях.
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Источник: www.bashinform.ru

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