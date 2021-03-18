В Ишимбае завершилось строительство Ледового дворца

Ишимбайский район | 18 мар 2021 | 19:57

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 18 марта, опубликовал на своих страницах в социальных сетях сообщение о том, что в Ишимбае завершено строительство Ледового дворца. В своей публикации руководитель региона выложил видео, на котором заснял себя после того, как «попробовал лед в первый раз».







«Уже в течение 2-3 недель составим для ишимбайцев штатное расписание тренировки, и где-то через 2-3 недели зал будет бурлить детишками ишимбайскими, поэтому очень рад за ишимбайцев. Поэтому хотелось сказать, что на данный момент у нас в республике 14 крытых ледовых стадионов. Это очень мало для республики. <...> Поэтому вот куда энергию направлять будем», – прокомментировал в видеозаписи глава.

В сопроводительном посте Хабиров отметил, что площадь «Ишимбай-Арена». составляет более 4 тысяч квадратных метров, вместимость – 500 зрительных мест. На строительство потратили 330 млн рублей.

«Местные дети смогут заниматься спортом в своем городе. Знаю, что пока родители возили маленьких фигуристок в Стерлитамак, а маленьких хоккеистов – в Салават. Теперь будем набирать ишимбайские детские и юношеские команды», – заключил он.

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Фото: скриншот видео главы Башкирии Радия Хабирова