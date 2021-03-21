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Во время хоккейного матча подрался замруководителя администрации Главы Башкирии

Во время хоккейного матча подрался замруководителя администрации Главы Башкирии

Уфа | 21 мар 2021 | 10:08

Президент хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов подрался на льду во время любительского матча. Об этом сообщает официальный сайт лиги, которая проводила данную встречу.

Баширов получил две минуты за грубость и 20 минут за драку. Также в протоколе матча указано, что Баширов получил удаление за удар соперника клюшкой. 

Баширов давно играет в любительский хоккей. Он выступает в дивизионе 40+ и в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков. Отметим, что Ринат Баширов занимает должность в правительстве Республики Башкортостан. Он заместитель руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан. В 2018-м году Ринат Баширов назначен президентом хоккейного клуба «Салават Юлаев».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: официальный сайт "Салавата"

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