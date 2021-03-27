В Башкирии 34 тренера получили по 600 тысяч рублей

| 27 мар 2021 | 18:54

Руководитель Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях поделился промежуточными результатами программы «Сельский тренер». По его словам, уже 34 специалиста получили по 600 тысяч рублей на улучшение жилищных условий, приобретение жилья или земельных участков в сельской местности.







В качестве примера политик привел историю Рустама Хасанова из Ишимбайского района. Он тренер по гиревому спорту и первым в районе получил сертификат.

«34 тренера из 14 районов Башкортостана уже получили по 600 тысяч рублей на улучшение жилищных условий, приобретение жилья или земельных участков в сельской местности. Это сельские тренеры по спортивной борьбе, боксу, курешу, хоккею с шайбой, легкой и тяжелой атлетике, стрельбе из лука, каратэ, триатлону, мотоспорту, гиревому спорту, лапте, самбо, дзюдо, шахматам, фитнес-аэробике, плаванию, кикбоксингу и тайскому боксу», — заявил глава Башкирии.

Радий Хабиров назвал развитие спортивной жизни в районах важнейшей задачей республики. Программа продолжит работать, отметил он, а количество участников будет увеличиваться.





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