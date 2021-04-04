Сборная Башкортостана одержала победу в эстафете Чемпионата России по биатлону

| 04 апр 2021 | 18:27

4 апреля, в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко города Ханты-Мансийск прошла мужская эстафета чемпионата РФ по биатлону.







Команда Республики Башкортостан в составе А. Бабчина, А. Бабикова, А. Петрова и Э. Латыпова стала лидером, опередив биатлонистов из Ханты-Мансийского АО – Югры и города Москва. Это первая победа башкирских биатлонистов на российском чемпионате в эстафете с 2013 года.

В сумме башкирская сборная выиграла четыре медали состязаний. 3 апреля А. Бабиков в масс-старте стал серебряным призером, Эдуард Латыпов — завоевал золотую медаль в мужской гонке преследования на 12,5 км и бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 километров. В соревнованиях участвовали 145 лыжников — 83 мужчины и 62 женщины— из 20 субъектов Российской Федерации. Башкирию представили одиннадцать спортсменов – воспитанники наставника Виктора Анатольевича Никитина.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram