Спортсменка из Уфы стала чемпионкой мира по фехтованию

Уфа | 10 апр 2021 | 14:23

Уфимская школьница Полина Хаертдинова стала чемпионкой мира по фехтованию на шпагах среди юниоров на первенстве мира в Египте. Свою ученицу поздравила на официальной странице в Инстаграм школа №27 города Уфы.







Как пишут педагоги, на пути к финальному поединку Полина показала незаурядную волю к победе и хладнокровие. Два из пяти боев девушка выиграла с минимальным перевесом со счетом 15:14. В финале российская фехтовальщица скрестила шпаги с Джессикой Лин из США и выиграла со счетом 15:12. Третье место поделили Анастасия Зеленцова с Украины и южнокорейская спортсменка Сохай Ким.



Примечательно, что, по данным сайта Федерации фехтования России, новоиспеченная чемпионка мира даже не мастер спорта, а всего лишь кандидат в мастера. Айзанат Муртазаева, например, занявшая на этом чемпионате 10 место — мастер спорта международного класса.

Остальные члены сборной России, Анна Гзюнова и Яна Бекмурзова, заняли 11 и 18 места соответственно. Всего в данной части чемпионата мира, проходящего в Египте, приняло участие 113 девушек.





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