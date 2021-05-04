Тамара Тансыккужина в очередной раз подтвердила титул сильнейшей шашистки в мире

| 04 май 2021 | 10:53

3 мая в Варшаве завершился матч за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Уфа, Россия) и Натальей Садовской (Варшава, Польша).



Как сообщил агентству «Башинформ» пресс-секретарь ЦШК «Башкортостан» Рустам Шаяхметов, заключительный игровой день начался ничьей в игре с классическим контролем времени. Во втором поединке — в быстрые шашки — действующей чемпионке мира Тамаре Тансыккужиной нужна была только победа, остальные результаты приводили к чемпионству претендентку на титул. Уфимка победила и сравняла счет в матче 54:54.







Для определения победителя потребовался тай-брейк – это микро-матч с укороченным контролем времени до первой победы. Отыграться уже будет невозможно.



Пять партий в тай-брейке завершились вничью. Борьба шла до последних секунд, до двух-трех шашек на доске.



Результативной стала 6 партия. В ней победила действующая чемпионка мира Тамара Тансыккужина и сохранила титул сильнейшей в мире.





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Фото: соцсети